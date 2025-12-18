Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза признала Долину жертвой преступления - РИА Новости, 18.12.2025
11:00 18.12.2025 (обновлено: 11:34 18.12.2025)
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления, единственным ее мотивом было сохранение своей безопасности, говорится в определении... РИА Новости, 18.12.2025
Новости
Экспертиза признала Долину жертвой преступления

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления, единственным ее мотивом было сохранение своей безопасности, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В данном случае Долина Л.А. является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности", - говорится в документе.
