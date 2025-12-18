https://ria.ru/20251218/vs-2062854403.html
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
Экспертиза признала Долину жертвой преступления - РИА Новости, 18.12.2025
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления, единственным ее мотивом было сохранение своей безопасности, говорится в определении... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:00:00+03:00
2025-12-18T11:00:00+03:00
2025-12-18T11:34:00+03:00
дело о квартире долиной
лариса долина
жилье
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27443/59/274435941_0:279:2667:1779_1920x0_80_0_0_06681be87d4bdfee63803c213a055c00.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27443/59/274435941_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5533581da29c12a3c87850bd5565da60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело о квартире долиной, лариса долина, жилье, верховный суд рф
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Жилье, Верховный суд РФ
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
ВС: экспертиза показала, что Долина является жертвой преступления