ВС направил в Мосгорсуд вопрос о выселении Долиной из квартиры
ВС направил в Мосгорсуд вопрос о выселении Долиной из квартиры
2025-12-18T10:57:00+03:00
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вопрос о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках направлен в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетний внучки, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В части же исковых требований Лурье П.А. к Долиной Л.А., Долиной А.А. и Долиной А.И. в лице законного представителя Долиной А.А. о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения Судебная коллегия полагает, с учетом обязательности соблюдения конституционно-гарантированного права участников судебного разбирательства, в том числе несовершеннолетнего лица, на жилище (статья 40 Конституции Российской Федерации), направить дело на новое рассмотрение", - говорится в документе.