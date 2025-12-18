ВС не установил недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Недобросовестного поведения Полины Лурье при заключении сделки по покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной установлено не было, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.