ВС не установил недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки
10:17 18.12.2025 (обновлено: 10:26 18.12.2025)
ВС не установил недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки
ВС не установил недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки
Недобросовестного поведения Полины Лурье при заключении сделки по покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной установлено не было, сказано в определении Верховного
2025-12-18T10:17:00+03:00
2025-12-18T10:26:00+03:00
2025
Дело о квартире Долиной
ВС не установил недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Недобросовестного поведения Полины Лурье при заключении сделки по покупке квартиры у певицы Ларисы Долиной установлено не было, сказано в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При рассмотрении настоящего дела недобросовестного поведения Лурье П.А. при заключении оспариваемых сделок судами установлено не было", - говорится в документе.
