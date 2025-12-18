ВС: в отношении Долиной использовали психологическое принуждение

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении Верховного суда РФ.

"Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме", - говорится в кассационном определении Верховного суда РФ , которое было опубликовано на официальном сайте в четверг.

Отмечается, что политологическая (деструктологическая) экспертиза была проведена "в отношении примененных неустановленными лицами методов (способов) воздействия на Долину Л.А. и ее психологического отклика".

Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.