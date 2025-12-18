https://ria.ru/20251218/vs-2062840219.html
ВС: в отношении Долиной использовали психологическое принуждение
Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мошенники использовали в отношении певицы Ларисы Долиной психологическое принуждение перед тем, как она продала квартиру, следует из данных экспертизы в решении Верховного суда РФ.
"Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме", - говорится в кассационном определении Верховного суда РФ
, которое было опубликовано на официальном сайте в четверг.
Отмечается, что политологическая (деструктологическая) экспертиза была проведена "в отношении примененных неустановленными лицами методов (способов) воздействия на Долину Л.А. и ее психологического отклика".
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.