ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском
Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2025
северск
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском
Группировка "Юг" уничтожила два пункта управления БПЛА под Северском