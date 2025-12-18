Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/vs-2062820781.html
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском
Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:02:00+03:00
2025-12-18T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_0:125:3069:1851_1920x0_80_0_0_e26e9b2c95c45645763f91335415890a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923071020_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_9fa1f12681d55628cb7deb5ea821684c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск
ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА под Северском

Группировка "Юг" уничтожила два пункта управления БПЛА под Северском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 18 дек — РИА Новости. Артиллерийские расчеты "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"В ходе контрбатарейной борьбы и огневого поражения тыловых районов противника расчёты артиллерии выявили и точным огнём уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в районе Северска", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Северск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала