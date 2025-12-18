Постыдная возня европейцев вокруг мирного плана США по Украине помаленьку всех допекла. Удивительная наглость — проигрывая на поле боя, пытаться навязать России невыгодные, опасные и откровенно оскорбительные условия.

То, что просачивается с переговоров американцев, европейцев и киевских, просто поражает. Какие-то, прости господи, репарации, какие-то иностранные контингенты на территории Украины , украинская армия численностью в 800 тысяч человек... Кажется, европейцы окончательно потеряли берега и даже рассудительному Уиткоффу не удается вернуть их в реальность.

Вчера российская сторона решила внести ясность в процесс урегулирования. На расширенной коллегии Министерства обороны Верховный главнокомандующий донес до наших бывших партнеров главное: "Если <...> противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем".

Все возможности для этого у нас есть. Президент Путин отметил, что за этот год ВС России освободили более трехсот населенных пунктов. Темп продвижения наших войск нарастает — как и их боевая выучка, опыт и военное искусство.

На вооружении у российской армии находятся уникальные и смертоносные изделия, подобных которым нет ни у одной страны в мире. Президент напомнил о таких интересных разработках, как "Орешник", "Посейдон", "Буревестник", а также о наших стратегических ядерных силах, которые "будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса сил в мире".

Кому-то что-то еще непонятно? Что ж, после Путина слово взял министр обороны Андрей Белоусов . Он доложил, что в этом году боевой потенциал ВСУ усилиями наших военных был сточен на треть. По ту сторону фронта потеряли больше ста тысяч образцов вооружения и военной техники, а также почти полмиллиона военнослужащих.

Точечными ударами из строя выведено более 70% украинских ТЭС и свыше 37% ГЭС, что сократило энергетические мощности бывшей УССР в два раза. Примерно на столько же урезаны возможности украинского ВПК по выпуску военной продукции. По мнению Белоусова, "обрушение обороны ВСУ неизбежно".

В дипломатии это называется созданием переговорного фона — но у нас это скорее переговорный фронт, созданный отвагой и искусством наших воинов. Сотни тысяч солдат и офицеров добились того, что Запад запросил переговоры и теперь пытается дипломатическими средствами добиться того, что у него не получилось военными.

На коллегии Минобороны стало ясно, что игра западных "партнеров по переговорам" Кремлем разгадана. Выдвигая немыслимые требования к России, затягивая украинский кризис, европейцы просто пытаются выиграть время. Оно нужно им для подготовки войны против нас.

Наращивание сил НАТО , раскрутка ВПК и увеличение бюджета альянса наглядно "свидетельствуют о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией, — отметил в своем докладе Андрей Белоусов. — Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО. Не мы угрожаем — нам угрожают".

Мы это видим, мы к этому готовимся, мы собираем все народные силы, чтобы отстоять свой суверенитет, завоеванный в нелегких боях. Модернизация наших ядерных сил составляет 92% — такого результата нет ни у одной другой ядерной державы. Боевой опыт, уровень инноваций, новейшие технологии — все это дала нашей армии СВО. Парадоксальным образом конфликт, который должен был нас ослабить, Россию только усилил. У российской армии на сегодня нет соперников.

На прощание президент Путин напомнил, что Москва по-прежнему предпочла бы добиться разрешения украинского кризиса дипломатическим путем. Однако если с администрацией Трампа диалог наладить удалось, то "европейские подсвинки" демонстрируют тупую недоговороспособность.