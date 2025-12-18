Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/voronezh-2062833970.html
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек - РИА Новости, 18.12.2025
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием двух легковушек и грузовика в Воронеже, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:44:00+03:00
2025-12-18T09:44:00+03:00
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
mercedes
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20251218/dtp-2062818858.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio, mercedes, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio, Mercedes, Крушение вертолета в Дагестане
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек

В ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 18 дек - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием двух легковушек и грузовика в Воронеже, сообщили в УМВД России по региону.
По предварительным данным, накануне вечером в Воронеже около дома №53 по проспекту Патриотов водитель кроссовера Kia Sportage не справился с управлением, наехал на металлический барьер, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros, затем по инерции столкнулся с ВАЗ-2112.
"Пассажир автомобиля "Киа Спортейдж", неустановленный мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и трое пассажиров данного автомобиля, местные жители в возрасте 37 и 43 лет, а также житель Верхнехавского района в возрасте 39 лет, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", — сообщили в Telegram-канале УМВД России.
Последствия ДТП с микроавтобусом и автобенотосмесителем в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
07:32
 
ПроисшествияВоронежМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Kia RioMercedesКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала