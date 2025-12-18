https://ria.ru/20251218/voronezh-2062833970.html
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек - РИА Новости, 18.12.2025
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием двух легковушек и грузовика в Воронеже, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T09:44:00+03:00
2025-12-18T09:44:00+03:00
2025-12-18T09:44:00+03:00
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
kia rio
mercedes
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
https://ria.ru/20251218/dtp-2062818858.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии), kia rio, mercedes, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Воронеж, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Kia Rio, Mercedes, Крушение вертолета в Дагестане
В ДТП с легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек
В ДТП с двумя легковушками и грузовиком в Воронеже погиб один человек