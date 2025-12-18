Воробьев наградил победителей ежегодной премии "Мы рядом. Доброе дело"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил победителей XIII премии "Мы рядом. Доброе дело", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В этом году премия вручается защитникам за героические поступки, совершенные в ходе СВО, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников спецоперации и их близких. Среди лауреатов - члены семей героев, в том числе погибших, общественные деятели, волонтеры и сами бойцы.

Ежегодная премия проводится в Подмосковье по инициативе главы региона с 2013 года. За это время ее лауреатами стали более 13 тысяч человек. Общий призовой фонд уже превысил 1,5 миллиарда рублей.

"Мы ежегодно подводим итоги самых важных добрых дел, которые касаются жизни нашего Подмосковья. Мы участвуем, переживаем, делаем все, чтобы главная задача – безопасность, оборона нашей страны была обеспечена. В последнее время все номинанты премии связаны с тем, что очень важно ребятам на передовой, их семьям, которые находятся здесь. Я хочу поприветствовать тех, кто собрался в этом зале – наших героев, членов их семей", - подчеркнул Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он также поприветствовал Героя России, первую женщину, которая получила "Золотую Звезду" за спасение своего товарища - Людмилу Болилую. Также губернатор отметил Александра Есипова, который возглавляет госпиталь Вишневского. Кроме того, он поблагодарил всех людей, которые помогают в разных уголках Подмосковья для нужд СВО.

Перед жюри премии в этом году стояла задача выбрать из более 1,4 тысячи заявок 100 победителей в трех номинациях: "Герои в тылу", "Доброе дело" и "Герои на службе".

© Фото : Правительство Московской области Церемония награждения победителей XIII губернаторской премии "Мы рядом. Доброе дело" в Московской области © Фото : Правительство Московской области Церемония награждения победителей XIII губернаторской премии "Мы рядом. Доброе дело" в Московской области

Руслан Григорьев вместе с семьей переехал в Видное из луганского Лисичанска в 2017 году. В 2022 году, после того как под обстрелом ВСУ погиб его дядя, спасая мать Руслана, пошел добровольцем на фронт. Служил старшим механиком-водителем в танковом батальоне. В феврале 2025 года во время атаки ВСУ получил тяжелые травмы и скончался. В школе, куда ходит дочка бойца - Маша, Григорьеву установили "Парту Героя". На сцену за папиной наградой девочка вышла вместе с сестрой и мамой.

Среди лауреатов премии – боец с позывным "Арт" из Балашихи. Он награжден медалью "За воинскую доблесть" II степени. "Арт" ушел на СВО добровольцем вслед за своим отцом, который служит под позывным "Берт". Премию за сына получила его мама Юлия. Однако самой большой наградой для нее стала неожиданная встреча с мужем и сыном, которые приехали на церемонию из зоны СВО. О сюрпризе, который подготовил для семьи губернатор, они узнали прямо на сцене.

За следующей наградой вышла семья бойца СВО из Одинцова. Пока Дмитрий Порфирьев выполняет боевые задачи, дома его ждут жена и трое сыновей. Чтобы поддержать папу и всех тех, кто сейчас находится за ленточкой, 17-летний Тихон организовал передвижную выставку "СВОи Герои". Среди экспонатов - снаряжение российских военных, трофеи, образцы брони, дронов и многое другое. Также молодой человек активно участвует в поисковой деятельности. А вместе с мамой братья занимаются гумпомощью и плетут маскировочные сети.

Также номинация "Герои в тылу" посвящена бойцам, которые вернулись с передовой и продолжают служить Родине. Например, доставляют гуманитарные грузы, занимаются патриотическим воспитанием детей и молодежи, оказывают помощь в адаптации ветеранам СВО. А номинация "Доброе дело" направлена на поддержку социально значимых инициатив, в числе которых волонтерские, инклюзивные, просветительские проекты, реализуемые активистами в регионе

Среди лауреатов - ветеран боевых действий Константин Харламов из Люберец. Он получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания, которое привело к инвалидности. Реабилитацию боец проходил в центре "Ясенки" городского округа Подольск, где и решил пойти учиться на соцработника. С 2024 года он работает в центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Кроме того, боец открыл экспериментальный цех по производству медицинских изделий и жгутов для бойцов СВО, а в ближайшее время запустит еще один, где смогут работать ветераны спецоперации на колясках.

Лауреат губернаторской премии Ян Еловский с 2015 года оказывает гумпомощь Донбассу, а с 2017 года проводит занятия по тактической медицине в ДНР и военных частях. На СВО был командиром эвакуационной группы и инструктором по тактической медицине. А в этом году начал обучать и гражданское население. В частности, в рамках проекта "Код спасения: основы тактической медицины и безопасности" провел свыше 200 занятий для более чем 1 тысячи школьников Подмосковья.