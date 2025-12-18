https://ria.ru/20251218/vorobev-2062888365.html
Воробьев рассказал о ежегодном приросте населения Подмосковья
Воробьев рассказал о ежегодном приросте населения Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2025
Воробьев рассказал о ежегодном приросте населения Подмосковья
Ежегодно население Подмосковья прирастает на 80-100 тысяч человек, этот прирост обуславливается рождаемостью и миграционными потоками, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.12.2025
Воробьев рассказал о ежегодном приросте населения Подмосковья
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ежегодно население Подмосковья прирастает на 80-100 тысяч человек, этот прирост обуславливается рождаемостью и миграционными потоками, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Нужно сказать, что Подмосковье растет. У нас 9 миллионов 100 тысяч человек. И каждый год и у нас, и у Москвы прибавляется от 80 до 100 тысяч человек. В зависимости от года. Это различные миграционные потоки, это, безусловно, рождаемость", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
В связи с этим губернатор отметил запрос жителей региона на школы, детские сады, социальную инфраструктуру. Он добавил, что в 2025 году в Подмосковье было построено 30 школ и 29 детсадов.