Воробьев рассказал о снижении детской смертности в стационарах Подмосковья - РИА Новости, 18.12.2025
11:55 18.12.2025
Воробьев рассказал о снижении детской смертности в стационарах Подмосковья
Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% в 2025 году, это произошло благодаря открытию Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:55:00+03:00
2025-12-18T11:55:00+03:00
Воробьев рассказал о снижении детской смертности в стационарах Подмосковья

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинДетский клинический центр имени Рошаля в Красногорске
Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% в 2025 году, это произошло благодаря открытию Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в августе 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"И важный показатель - именно за этот 2025 год детская смертность в стационарах у нас упала на 20%. Безусловно, это случилось только потому, что начал работать высокотехнологичный центр (Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля - ред.)", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
Губернатор отметил, что с момента открытия центра в Красногорске в нем прошли диагностику и лечение 400 тысяч детей. По его словам, ежедневно в центре проводятся 80 операций.
"Продолжаем работать еще и по взрослой медицине. У нас строится большой современный комплекс почти на 1,2 тысячи коек в Балашихе. Мы его откроем через два года, и это тоже будет прорыв. Потому что на восточном направлении Подмосковья проживают 2-2,5 миллиона человек. И вот такой современный комплекс позволит нам дать другого качества медицинские услуги. И я уверен, врачи спасут очень и очень много жизней", - добавил Воробьев.
