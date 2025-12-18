Воробьев рассказал о снижении детской смертности в стационарах Подмосковья

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Детская смертность в стационарах Подмосковья снизилась на 20% в 2025 году, это произошло благодаря открытию Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в августе 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"И важный показатель - именно за этот 2025 год детская смертность в стационарах у нас упала на 20%. Безусловно, это случилось только потому, что начал работать высокотехнологичный центр (Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля - ред.)", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

Губернатор отметил, что с момента открытия центра в Красногорске в нем прошли диагностику и лечение 400 тысяч детей. По его словам, ежедневно в центре проводятся 80 операций.