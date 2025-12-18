https://ria.ru/20251218/volodin-2062938602.html
Володин рассказал, как послы ЕС требовали не принимать закон о виноделии
Володин рассказал, как послы ЕС требовали не принимать закон о виноделии
Володин рассказал, как послы ЕС требовали не принимать закон о виноделии
Володин: послы стран ЕС требовали не принимать закон о виноделии в 2019 году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Послы ряда европейских государств официально направляли обращение в Госдуму с требованием не принимать закон о виноградстве и виноделии в 2019 году, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
Госдума
приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий строить в России
гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях, которыми владеют винодельческие хозяйства.
«
"Послы ряда европейских государств, которые нас учат демократии, официально прислали в Думу обращение, чтобы мы отменили этот закон, чтобы мы его не поддерживали. Задумайтесь", - сказал Володин
в ходе пленарного заседания.
По его словам, депутатский корпус "шельмовали", и депутаты даже сталкивались с угрозами, но закон о виноградарстве и виноделии был принят.
"Сегодня сформирована отрасль, за короткий промежуток времени. Это рабочие места, это новые заложенные виноградники, это переработка, но, самое главное, это качественная продукция. Потому что мы с вами в закон погрузили такую норму, как географическое наименование произрастания винограда, против чего выступали и французы, и итальянцы, пытаясь использовать недемократический путь и неправовые методы давления", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что законом был защищен не только отечественный производитель, но и сформирована новая отрасль, которой не было. Он рассказал, что с принятия закона, с 18 декабря 2019 года, доля отечественной отрасли выросла до 65%.
"Вот сейчас следующий этап, развивается инфраструктура этих виноградарских хозяйств. И там, где речь идет о винодельне, там, где речь идет о ее посещении, и в том числе, возможности непосредственно размещения этого здания на территории, но привязанного к той же винодельне, этим законом всё это определено", - уточнил он.