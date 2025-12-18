ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Девушку, собиравшуюся передать бомбу чиновнику в Волгодонске, убедили в том, что в рюкзаке, который она ему понесёт, "деньги и прослушка" для чиновника, который "разглашает данные" и берёт взятки, сообщила ФСБ.

Девушка рассказала, что мошенники убедили её в том, что она разглашает данные, а также в том, что к "разглашению" данных жителей Ростовской области Волгодонска причастен некий депутат.

"Он (находившийся с девушкой на связи мошенник - ред.) мне говорит, ты должна приехать туда-то туда-то, забрать рюкзак с деньгами и прослушкой", - рассказала девушка.

Кураторы девушки дали ей задание дать чиновнику "взятку", чтобы в этот момент его "связал ОМОН ".

"Поехала в парк "Юность", приехала. Он говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмёт его в руки, сразу омоновцы его повяжут", - сказала задержанная.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске россиянки 2009 года рождения, которая собиралась передать рюкзак с взрывным устройством (10 кг в тротиловом эквиваленте и поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей) чиновнику в городской администрации. Девушка пояснила, что примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников.

Задержанная рассказала, что позвонивший ей примерно месяц назад попросил назвать код из смс для подтверждения данных для курьера. Девушка назвала код, а через некоторое время получила сообщение на почту, что её взломали. К вечеру этого же дня девушке позвонил ещё один человек и объявил ей, что её не только взломали, но и "вычистили все данные".

В дальнейшем девушку убедили, что на её имя могут взять кредит, а ей светит до десяти лет. Позднее она получила квитанцию от банка, из которой следовало, что ей открыли счёт, на который перевели 100 тысяч рублей, а в дальнейшем направили эти деньги на Украину

Далее разговаривавшие с девушкой убедили её в том, что произошедшее трактуется как "предательство Родины" с её стороны, а если она расскажет о случившемся родителям, то сделает их соучастниками "преступления". Для решения этого вопроса у девушки начали требовать 100 тысяч рублей, рассказала она. Такой суммы у неё не отказалось.