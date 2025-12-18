Рейтинг@Mail.ru
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
08:27 18.12.2025 (обновлено: 10:00 18.12.2025)
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске - РИА Новости, 18.12.2025
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске
Девушку, собиравшуюся передать бомбу чиновнику в Волгодонске, убедили в том, что в рюкзаке, который она ему понесёт, "деньги и прослушка" для чиновника, который РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
волгодонск
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
омон россии
волгодонск
ростовская область
происшествия, волгодонск, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), омон россии
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ОМОН России
ФСБ раскрыла подробности сорванного теракта в Волгодонске

ФСБ: в Волгодонске девушку убедили, что в рюкзаке с бомбой деньги и прослушка

© РИА Новости Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт
Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Девушку, собиравшуюся передать бомбу чиновнику в Волгодонске, убедили в том, что в рюкзаке, который она ему понесёт, "деньги и прослушка" для чиновника, который "разглашает данные" и берёт взятки, сообщила ФСБ.
Девушка рассказала, что мошенники убедили её в том, что она разглашает данные, а также в том, что к "разглашению" данных жителей Ростовской области и Волгодонска причастен некий депутат.
"Он (находившийся с девушкой на связи мошенник - ред.) мне говорит, ты должна приехать туда-то туда-то, забрать рюкзак с деньгами и прослушкой", - рассказала девушка.
Кураторы девушки дали ей задание дать чиновнику "взятку", чтобы в этот момент его "связал ОМОН".
"Поехала в парк "Юность", приехала. Он говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмёт его в руки, сразу омоновцы его повяжут", - сказала задержанная.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске россиянки 2009 года рождения, которая собиралась передать рюкзак с взрывным устройством (10 кг в тротиловом эквиваленте и поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей) чиновнику в городской администрации. Девушка пояснила, что примерно месяц назад она стала жертвой интернет-мошенников.
Задержанная рассказала, что позвонивший ей примерно месяц назад попросил назвать код из смс для подтверждения данных для курьера. Девушка назвала код, а через некоторое время получила сообщение на почту, что её взломали. К вечеру этого же дня девушке позвонил ещё один человек и объявил ей, что её не только взломали, но и "вычистили все данные".
В дальнейшем девушку убедили, что на её имя могут взять кредит, а ей светит до десяти лет. Позднее она получила квитанцию от банка, из которой следовало, что ей открыли счёт, на который перевели 100 тысяч рублей, а в дальнейшем направили эти деньги на Украину.
Далее разговаривавшие с девушкой убедили её в том, что произошедшее трактуется как "предательство Родины" с её стороны, а если она расскажет о случившемся родителям, то сделает их соучастниками "преступления". Для решения этого вопроса у девушки начали требовать 100 тысяч рублей, рассказала она. Такой суммы у неё не отказалось.
Через какое-то время девушке предложили "вариант решить твою проблему" и наказали ждать, пока с ней свяжется якобы "некая военная структура" и скажет, что нужно делать. После этого, как рассказала задержанная, общение кураторы перевели в мессенджер. Там они убедили её в том, что девушка назвала свои данные добровольно, и её точно лишат свободы, но чтобы этого не произошло, можно "загладить вину перед Родиной". Далее девушке давали различные задания, в том числе пройти вокруг администрации, а также помочь задержать депутата, что она и пыталась выполнить, следует из видео ФСБ РФ.
Уничтожение взрывного устройства и допрос девушки, которая хотела передать его чиновнику в Волгодонске - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Силовики предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в Волгодонске
ПроисшествияВолгодонскРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОМОН России
 
 
