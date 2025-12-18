https://ria.ru/20251218/volgodonsk-2062819530.html
Силовики предотвратили задумывавшийся Киевом теракт в Волгодонске
Уничтожение взрывного устройства и допрос девушки, которая хотела передать его чиновнику в Волгодонске
ФСБ показала видео уничтожения взрывного устройства, которое 16-летняя девушка хотела передать чиновнику в Волгодонске.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Силовики в результате антитеррористических мероприятий в Волгодонске Ростовской области предотвратили задумывавшийся спецслужбами Украины теракт в людном месте, сообщила ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации в результате эффективно выстроенной системы мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов государственной власти и управления, объектов критической инфраструктуры в Волгодонске Ростовской области
предотвращен террористический акт, подготовленный спецслужбами киевского режима в месте массового скопления людей", — говорится в сообщении.
Теракт удалось сорвать, задержав студентку-смертницу за полчаса до передачи рюкзака с бомбой чиновнику в здании городской администрации, уточнили в ФСБ.
"В 12 часов 30 минут патрульным нарядом полиции в центре города Волгодонска, в районе парка "Юность" для проверки задержана гражданка России 2009 года рождения, студентка одного из областных колледжей, которая направлялась к зданию городской администрации с увесистым рюкзаком. Пояснить его содержимое затруднилась. При первичном осмотре рюкзака были обнаружены признаки нахождения в нем самодельного взрывного устройства", — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили эти подозрения: в рюкзаке студентки нашли СВУ мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени".
"Со слов задержанной, указанный рюкзак она изъяла из тайника, расположенного около СНТ "Ветеран" на окраине города Волгодонска, и к 13 часам должна была доставить его ко входу в городскую администрацию для передачи некоему чиновнику".
Как отмечает ФСБ, обращает на себя внимание тот факт, что, исходя из пояснений студентки, "примерно месяц назад она стала очередной жертвой интернет-мошенников".
"В действительности девушка могла стать "террористкой-смертницей", — указала спецслужба.
Необходимые оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, принимается процессуальное решение, добавили в ФСБ.