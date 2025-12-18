ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки

Он добавил, что в городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадали шесть человек, среди них — подросток.

Он сообщил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 10 беспилотниками, из которых 4 сбиты и подавлены, пострадал мужчина, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 12 беспилотников, 6 из которых подавлены. По данным главы области, над Борисовским и Шебекинским округами перехвачены 7 беспилотников, кроме того, сброшено одно взрывное устройство с беспилотника, мужчина получил тяжелые ранения, наступив на взрывное устройство.