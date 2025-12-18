Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 18.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области 52 беспилотниками, один человек погиб, 12 пострадали, сообщает...
ВСУ атаковали Белгородскую область 52 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область 52 дронами

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области 52 беспилотниками, один человек погиб, 12 пострадали, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов, 21 БПЛА сбит и подавлен над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, сельхозпредприятии, фермерском хозяйстве, двух коммерческих и одном социальном объектах, складе и 12 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Мощёное, Новостроевка-Вторая и Пороз выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. В селе Замостье в результате атак дронов на транспортные средства погиб один человек. Ещё четверо получили ранения. Им оказана необходимая помощь, лечение продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона пострадали шесть человек, среди них — подросток.
"Пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - отметил губернатор.
Он сообщил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 10 беспилотниками, из которых 4 сбиты и подавлены, пострадал мужчина, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 12 беспилотников, 6 из которых подавлены. По данным главы области, над Борисовским и Шебекинским округами перехвачены 7 беспилотников, кроме того, сброшено одно взрывное устройство с беспилотника, мужчина получил тяжелые ранения, наступив на взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
