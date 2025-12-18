В Кировской области осудили пьяного водителя, насмерть сбившего девушку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Мужчина, пьяным севший за руль и насмерть сбивший пешехода в Кировской области, осужден на восемь лет колонии общего режима, Мужчина, пьяным севший за руль и насмерть сбивший пешехода в Кировской области, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

Смертельное ДТП произошло 3 августа на улице Советской в поселке Нагорск. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний водитель автомобиля "Лада Богдан 2110" съехал на обочину и сбил пешехода. В результате аварии 18-летняя девушка погибла. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость).

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, суд также взыскал с подсудимого в пользу матери погибшей девушки компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

В прокуратуре уточнили, что суд удовлетворил ходатайства гособвинителя, конфисковал автомобиль осужденного и вынес частное постановление в адрес руководства территориального подразделения МВД за непринятие должных профилактических мер в сфере организации безопасности дорожного движения.