В Кировской области осудили пьяного водителя, насмерть сбившего девушку
Мужчина, пьяным севший за руль и насмерть сбивший пешехода в Кировской области, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:41:00+03:00
2025-12-18T12:41:00+03:00
2025-12-18T12:41:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
советский
россия
кировская область
советский
происшествия, россия, кировская область, советский
Происшествия, Россия, Кировская область, Советский
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек - РИА Новости.
Мужчина, пьяным севший за руль и насмерть сбивший пешехода в Кировской области, осужден на восемь лет колонии общего режима, сообщает
прокуратура региона.
Смертельное ДТП произошло 3 августа на улице Советской
в поселке Нагорск. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 21-летний водитель автомобиля "Лада Богдан 2110" съехал на обочину и сбил пешехода. В результате аварии 18-летняя девушка погибла. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость).
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на три года", - говорится в сообщении.
По информации надзорного ведомства, суд также взыскал с подсудимого в пользу матери погибшей девушки компенсацию в размере 2 миллионов рублей.
В прокуратуре уточнили, что суд удовлетворил ходатайства гособвинителя, конфисковал автомобиль осужденного и вынес частное постановление в адрес руководства территориального подразделения МВД за непринятие должных профилактических мер в сфере организации безопасности дорожного движения.
"Прокуратурой Нагорского района установлено, что в предыдущие периоды водитель не менее 22 раз привлекался к административной ответственности, а в 2024 году был судим за нарушение правил дорожного движения", - добавляется в сообщении.