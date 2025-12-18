https://ria.ru/20251218/video-2062997496.html
Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным
Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 18.12.2025
Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры подготовки к совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоится 19... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:36:00+03:00
2025-12-18T17:36:00+03:00
2025-12-18T17:36:00+03:00
политика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062995145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8b19a6f35a496133ab7fef3b7dd8392.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2062905730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062995145_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73f883d777109e1d96aae18a276ecdc8.jpg
Подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"
Подготовка к программе "Итоги года с Владимиром Путиным"
2025-12-18T17:36
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Появились кадры подготовки к прямой линии с Путиным
Кремль показал кадры подготовки к прямой линии с Путиным
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры подготовки к совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря в Гостином дворе.
Зал, в котором Путин
будет отвечать на вопросы журналистов и обращения россиян, уже подготовлен к размещению представителей СМИ. Расставлены стулья, выставлено освещение. Готово и рабочее место главы государства. Сам зал оформлен в синей цветовой гамме.
Видеокадры опубликованы в канале Кремля в Max.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.