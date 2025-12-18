"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать предложение ЕС по конфискации российских активов может использовать против Будапешта закарпатских венгров, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".