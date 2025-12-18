Рейтинг@Mail.ru
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России
06:00 18.12.2025 (обновлено: 12:14 18.12.2025)
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России
Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать предложение ЕС по конфискации российских активов может использовать против... РИА Новости, 18.12.2025
Новости
в мире, венгрия, киев, россия, виктор орбан, владимир зеленский, олег соскин, евросоюз, euroclear, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Киев, Россия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия
"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России

Соскин: Зеленский хочет использовать закарпатских венгров против Орбана

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать предложение ЕС по конфискации российских активов может использовать против Будапешта закарпатских венгров, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Орбана свое видение, и, конечно, Зеленский и его бригада в долгу не останутся. Надо понимать, что могут произойти очень жесткие события, особенно учитывая венгров Закарпатья, которых теперь будут использовать, чтобы Орбана попытаться обуздать", — пояснил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан назвал отказ ЕС от российских энергоносителей безосновательным
Вчера, 23:05
По словам эксперта, глава киевского режима рассчитывает на то, что Орбан находится в конфронтации с Брюсселем из-за твердой позиции по защите интересов Венгрии.
"Зеленский знает, что Орбан сейчас в жесткой конфронтации с лидерами Европейской комиссии, так что ситуация для него непростая, потому что идет мощное противоборство за будущее Европы", — сказал Соскин.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан предложил ЕС отказаться от ошибочной стратегии в конфликте на Украине
Вчера, 22:17
Накануне Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого предлагается взять совместный кредит в пользу Украины. Венгрия выступает строго против.

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Орбан написал письмо Путину
Вчера, 17:02
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам
Вчера, 09:40
 
В миреВенгрияКиевРоссияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийОлег СоскинЕвросоюзEuroclearЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала