"Будет жестко": в Киеве предупредили Орбана после слов о России

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский после отказа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддержать предложение ЕС по конфискации российских активов может использовать против Будапешта закарпатских венгров, считает бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский знает, что Орбан сейчас в жесткой конфронтации с лидерами Европейской комиссии, так что ситуация для него непростая, потому что идет мощное противоборство за будущее Европы", — сказал Соскин.
Накануне Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого предлагается взять совместный кредит в пользу Украины. Венгрия выступает строго против.
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В свою очередь, Центробанк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей.