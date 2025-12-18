Рейтинг@Mail.ru
Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря
21:23 18.12.2025
Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря
Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря
Председательствующая в СБ ООН миссия Словении подтвердила РИА Новости, что заседание Совбеза по запросу Венесуэлы пройдет во вторник, 23 декабря. РИА Новости, 18.12.2025
Заседание СБ ООН по Венесуэле состоится 23 декабря

РИА Новости: ООН проведет заседание по ситуации с Венесуэлой 23 декабря

ООН, 18 дек – РИА Новости. Председательствующая в СБ ООН миссия Словении подтвердила РИА Новости, что заседание Совбеза по запросу Венесуэлы пройдет во вторник, 23 декабря.
Венесуэла ранее запросила заседание Совбеза в связи с "продолжающейся агрессией США", письмо венесуэльского постпреда есть в распоряжении РИА Новости.
"Я могу подтвердить, что председательство намерено созвать заседание по Венесуэле во вторник в 15.00 (23.00 мск - ред.)", – сказала агентству представитель словенской миссии.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
