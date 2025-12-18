Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны

ООН, 18 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Комментируя действия Белого дома в отношении Венесуэлы, постпред заявил, что подобная "дипломатия канонерок" принадлежит эпохе, которую человечество уже преодолело. По мнению Монкада, если Совет Безопасности проигнорирует эскалацию конфликта, он тем самым будет способствовать разрушению всей системы коллективной безопасности ООН.
Ранее президент США пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний президента Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.