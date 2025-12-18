Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны - РИА Новости, 18.12.2025
04:45 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны - РИА Новости, 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, венесуэла, словения, сша, дональд трамп, оон
В мире, Венесуэла, Словения, США, Дональд Трамп, ООН
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны

Миссия Венесуэлы при ООН сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonЗдание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Соединенные Штаты Америки сеют хаос и разрушение в международных отношениях точно так же, как и злонамеренные политические силы, ставшие причиной Второй мировой войны", – говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом председателю СБ ООН (Словении).
Комментируя действия Белого дома в отношении Венесуэлы, постпред заявил, что подобная "дипломатия канонерок" принадлежит эпохе, которую человечество уже преодолело. По мнению Монкада, если Совет Безопасности проигнорирует эскалацию конфликта, он тем самым будет способствовать разрушению всей системы коллективной безопасности ООН.
Ранее президент США пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний президента Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США
В миреВенесуэлаСловенияСШАДональд ТрампООН
 
 
