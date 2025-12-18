Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США

МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Каракас признателен Москве за жёсткую позицию в отношении действий США, которые создают угрозу региональной безопасности, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу благодарность за решительные заявления Российской Федерации в ответ на воинственные действия Соединённых Штатов, которые угрожают жизни наших народов", - написал Хиль в своём телеграм-канале.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы США по проведению наземной операции в Венесуэле подрывают возможности для политического урегулирования и договорённостей в рамках существующих международных реалий. Он при этом отметил, что открытость к диалогу США сохраняют.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что Трамп рано утром в четверг может объявить о начале войны с Венесуэлой. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.