Венесуэла поблагодарила Россия за поддержку на фоне угроз со стороны США
04:43 18.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США
Каракас признателен Москве за жёсткую позицию в отношении действий США, которые создают угрозу региональной безопасности, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:43:00+03:00
2025-12-18T04:43:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
дональд трамп
сергей лавров
nbc
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, дональд трамп, сергей лавров, nbc
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Сергей Лавров, NBC
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку на фоне угроз со стороны США

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил РФ за поддержку на фоне угроз США

Вид на Каракас . Архивное фото
МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Каракас признателен Москве за жёсткую позицию в отношении действий США, которые создают угрозу региональной безопасности, сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем нашу благодарность за решительные заявления Российской Федерации в ответ на воинственные действия Соединённых Штатов, которые угрожают жизни наших народов", - написал Хиль в своём телеграм-канале.
В Венесуэле на фоне угроз США заявили о готовности к любому сценарию
04:33
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы США по проведению наземной операции в Венесуэле подрывают возможности для политического урегулирования и договорённостей в рамках существующих международных реалий. Он при этом отметил, что открытость к диалогу США сохраняют.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что Трамп рано утром в четверг может объявить о начале войны с Венесуэлой. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США
04:19
 
