В Венесуэле на фоне угроз США заявили о готовности к любому сценарию

КАРАКАС, 18 дек - РИА Новости. Политика Венесуэлы - это политика мира, но страна готова к любому сценарию на фоне угрозы военного вмешательства со стороны США, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Хесус Фария.

"Мы развиваем политику мира во всех аспектах: диалог, дипломатия, экономические отношения, основанные на уважении, невмешательство во внутренние дела, но, как все уже убедились, мы готовы к любому сценарию", - сказал он.

"Что касается возможности объявления правительством США войны Венесуэле, мы можем заверить вас, что наша политика - это политика мира, и все, что мы делаем, направлено на установление мира, на укрепление условий, гарантирующих мир", - добавил Фария.

Депутат отметил, что Венесуэла укрепила свою систему обороны на фоне угроз иностранного вмешательства.

"Очень важным моментом является развертывание сил, которое ведется в нашей стране в рамках единства народа, военных и полиции для обеспечения нашей обороны. Способность страны защитить себя повышает сдерживающий эффект на фоне иностранного военного плана, в данном случае со стороны такой державы, как США", - сказал парламентарий.

По его мнению, Трамп стремится задушить венесуэльскую экономику, препятствуя продаже ее основного экспортного товара - нефти.

"Они намерены посеять хаос, создать ситуацию неуправляемости в стране, которая приведет к свержению президента Николаса Мадуро . Это конечная цель всех этих эскалаций военной, политической и экономической агрессии против страны", - отметил законодатель.

Ранее президент США пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки