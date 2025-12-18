Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле на фоне угроз США заявили о готовности к любому сценарию - РИА Новости, 18.12.2025
04:33 18.12.2025
В Венесуэле на фоне угроз США заявили о готовности к любому сценарию
2025-12-18T04:33:00+03:00
2025-12-18T04:33:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
такер карлсон
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, такер карлсон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон
Вид на Каракас
Вид на Каракас. Архивное фото
КАРАКАС, 18 дек - РИА Новости. Политика Венесуэлы - это политика мира, но страна готова к любому сценарию на фоне угрозы военного вмешательства со стороны США, заявил РИА Новости депутат венесуэльского парламента Хесус Фария.
"Мы развиваем политику мира во всех аспектах: диалог, дипломатия, экономические отношения, основанные на уважении, невмешательство во внутренние дела, но, как все уже убедились, мы готовы к любому сценарию", - сказал он.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что президент США Дональд Трамп рано утром в четверг может объявить о начале войны с Венесуэлой.
"Что касается возможности объявления правительством США войны Венесуэле, мы можем заверить вас, что наша политика - это политика мира, и все, что мы делаем, направлено на установление мира, на укрепление условий, гарантирующих мир", - добавил Фария.
Депутат отметил, что Венесуэла укрепила свою систему обороны на фоне угроз иностранного вмешательства.
"Очень важным моментом является развертывание сил, которое ведется в нашей стране в рамках единства народа, военных и полиции для обеспечения нашей обороны. Способность страны защитить себя повышает сдерживающий эффект на фоне иностранного военного плана, в данном случае со стороны такой державы, как США", - сказал парламентарий.
По его мнению, Трамп стремится задушить венесуэльскую экономику, препятствуя продаже ее основного экспортного товара - нефти.
"Они намерены посеять хаос, создать ситуацию неуправляемости в стране, которая приведет к свержению президента Николаса Мадуро. Это конечная цель всех этих эскалаций военной, политической и экономической агрессии против страны", - отметил законодатель.
Ранее президент США пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон
 
 
