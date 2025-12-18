Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062807536.html
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США - РИА Новости, 18.12.2025
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США
Венесуэла просит Совбез ООН принять меры против Вашингтона, следует из письма венесуэльского постпреда при Организации Самуэля Монкада, имеющегося в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:19:00+03:00
2025-12-18T04:19:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
словения
дональд трамп
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062807152.html
венесуэла
сша
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_274cc1618e0cb6ad6de80ceeea2c0adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, словения, дональд трамп, совет безопасности оон
В мире, Венесуэла, США, Словения, Дональд Трамп, Совет Безопасности ООН
Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США

Миссия Венесуэлы в ООН попросила СБ принять меры из-за агрессии США

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 18 дек – РИА Новости. Венесуэла просит Совбез ООН принять меры против Вашингтона, следует из письма венесуэльского постпреда при Организации Самуэля Монкада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Мы просим срочно созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения продолжающейся агрессии США и против Боливарианской Республики Венесуэла и... принять необходимые меры для восстановления международной законности", – говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
В свою очередь словенское председательство ранее подтвердило РИА Новости факт запроса Венесуэлы на заседание СБ, отметило, что проводит консультации в этой связи с членами Совета.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за блокады
04:10
 
В миреВенесуэлаСШАСловенияДональд ТрампСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала