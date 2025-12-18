Венесуэла попросила СБ ООН принять меры из-за агрессии США

ООН, 18 дек – РИА Новости. Венесуэла просит Совбез ООН принять меры против Вашингтона, следует из письма венесуэльского постпреда при Организации Самуэля Монкада, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Мы просим срочно созвать заседание Совета Безопасности для обсуждения продолжающейся агрессии США и против Боливарианской Республики Венесуэла и... принять необходимые меры для восстановления международной законности", – говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
В свою очередь словенское председательство ранее подтвердило РИА Новости факт запроса Венесуэлы на заседание СБ, отметило, что проводит консультации в этой связи с членами Совета.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.