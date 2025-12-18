Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за блокады - РИА Новости, 18.12.2025
04:10 18.12.2025
Венесуэла обвинила США в нарушении международного права из-за блокады
Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США в нарушении международного права из-за морской блокады латиноамериканской страны, следует из его письма,... РИА Новости, 18.12.2025
Постпред Монкада: морская блокада США Венесуэлы нарушает международное право

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
ООН, 18 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада обвинил США в нарушении международного права из-за морской блокады латиноамериканской страны, следует из его письма, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп ранее распорядиться о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу
03:32
"Сегодня мы сталкиваемся с нарушением гораздо большего масштаба. На этот раз речь идет о морской блокаде, введенной в одностороннем порядке и в нарушение международного права", - говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
Кроме того, Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.
Воздушную "блокаду" постпред Венесуэлы назвал "агрессией".
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти
03:22
 
