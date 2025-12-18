Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы
03:34 18.12.2025 (обновлено: 15:21 18.12.2025)
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы - РИА Новости, 18.12.2025
Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы
Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата, имеющегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, такер карлсон, оон, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США

Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы

© AP Photo / Matias DelacroixНефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла. Архивное фото
ООН, 18 дек — РИА Новости. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В истории Венесуэлы никогда ранее глава государства и (или) правительства иностранной державы не выдвигал безумную идею о том, что венесуэльская национальная территория, включая ее нефтяные месторождения и другие активы, принадлежит им. Этот бред усиливается ультиматумом о том, что если Каракас не подчинится его воле, то наша страна будет подвергнута нападению их вооруженных сил", — говорится в обращении, направленном на имя председателя Совбеза ООН.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В конгрессе отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы
03:17
Монкада также отметил, что зависимость США от нефти не знает предела, а все предлоги, выдвинутые Венесуэле в последнее время, "были лишь дымовой завесой". Он назвал планы Вашингтона гигантским актом вымогательства против суверенного государства.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики, призвал Совбез ООН собрать срочное заседание и принять меры для восстановления международной законности.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
01:21

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
00:47
 
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
 
 
