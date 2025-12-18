Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы

ООН, 18 дек — РИА Новости. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"В истории Венесуэлы никогда ранее глава государства и (или) правительства иностранной державы не выдвигал безумную идею о том, что венесуэльская национальная территория, включая ее нефтяные месторождения и другие активы, принадлежит им. Этот бред усиливается ультиматумом о том, что если Каракас не подчинится его воле, то наша страна будет подвергнута нападению их вооруженных сил", — говорится в обращении, направленном на имя председателя Совбеза ООН .

Монкада также отметил, что зависимость США от нефти не знает предела, а все предлоги, выдвинутые Венесуэле в последнее время, "были лишь дымовой завесой". Он назвал планы Вашингтона гигантским актом вымогательства против суверенного государства.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики, призвал Совбез ООН собрать срочное заседание и принять меры для восстановления международной законности.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.

В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.