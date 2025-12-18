Венесуэла отвергла "бредовые" притязания Трампа на ее нефть и активы

ООН, 18 дек — РИА Новости. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал бредом притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В истории Венесуэлы никогда ранее глава государства и (или) правительства иностранной державы не выдвигал безумную идею о том, что венесуэльская национальная территория, включая ее нефтяные месторождения и другие активы, принадлежит им. Этот бред усиливается ультиматумом о том, что если Каракас не подчинится его воле, то наша страна будет подвергнута нападению их вооруженных сил", — говорится в обращении, направленном на имя председателя Совбеза ООН.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики, призвал Совбез ООН собрать срочное заседание и принять меры для восстановления международной законности.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и США значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
В понедельник газета The Wall Street Journal писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи. Это необходимо, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО, указывается в статье.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.