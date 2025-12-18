Венесуэла отвергла "бредовые" претензии США на свои активы и нефть

ООН, 18 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал безумной идей и бредом притязания США на нефть и активы латиноамериканской страны, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.