03:22 18.12.2025 (обновлено: 03:43 18.12.2025)
Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти
в мире
венесуэла
словения
сша
оон
каракас
дональд трамп
в мире, венесуэла, словения, сша, оон, каракас, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Словения, США, ООН, Каракас, Дональд Трамп
Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти

Постпред Венесуэлы Монкада: зависимость США от нефти не знает предела

ООН, 18 дек – РИА Новости. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на фоне притязаний США на ресурсы страны заявил, что зависимость Вашингтона от нефти на знает предела, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
"Зависимость США и от нефти не знает пределов, а все предлоги, выдвигавшиеся в последние недели в отношении нашей страны, были лишь дымовой завесой", – говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
Планы США на венесуэльскую нефть Монкада назвал "гигантским актом вымогательства против суверенного государства".
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В конгрессе отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы
03:17
 
