В конгрессе отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы
03:17 18.12.2025
В конгрессе отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы
в мире
венесуэла
сша
каракас
дональд трамп
николас мадуро
nbc
в мире, венесуэла, сша, каракас, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
В конгрессе отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы

Палата представителей не приняла запрет военных действий против Венесуэлы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Палата представителей США отклонила резолюцию, которая запретила бы Соединенным Штатам проводить военные действия на территории Венесуэлы или против неё без одобрения конгресса, следует из трансляции нижней палаты.
Согласно трансляции, 211 законодателей проголосовали за, в то время как 213 проголосовали против.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
СМИ: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"
Заголовок открываемого материала