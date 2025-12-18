Рейтинг@Mail.ru
02:05 18.12.2025
СМИ: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"
СМИ: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"
© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Венесуэлы обратились к Совбезу ООН с просьбой о проведении заседания по поводу "продолжающейся агрессии США", передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо, к которому оно получило доступ.
"Венесуэла в среду обратилась к Совбезу ООН с просьбой о заседании для обсуждения "продолжающейся агрессии США" против страны", - передает агентство со ссылкой на письмо.
Как добавил агентству дипломат ООН, заседание, вероятно, будет запланировано на следующий вторник.
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: нефтяные фирмы США не хотят возвращаться в Венесуэлу
