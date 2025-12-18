https://ria.ru/20251218/venesuela-2062799773.html
СМИ: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"
Власти Венесуэлы обратились к Совбезу ООН с просьбой о проведении заседания по поводу "продолжающейся агрессии США", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"
Reuters: Венесуэла обратилась к СБ ООН с просьбой о заседании по "агрессии США"