ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
00:47 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062791577.html
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ
Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов после угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров
2025-12-18T00:47:00+03:00
2025-12-18T00:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
такер карлсон
николас мадуро
nbc
https://ria.ru/20251217/venesuela-2062531764.html
https://ria.ru/20251217/ekspert-2062553028.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061530934.html
венесуэла
сша
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, такер карлсон, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Николас Мадуро, NBC
ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ

NYT: ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа ввести блокаду

Фрегат ВМС Венесуэлы
Фрегат ВМС Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Фрегат ВМС Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов после угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и данные отслеживания судов.
Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Венесуэла отвергла притязания Трампа на ее природные ресурсы и территорию
Вчера, 06:25
«
"Несколько судов, перевозивших нефтепродукты из Венесуэлы, отплыли от восточного побережья страны в сопровождении венесуэльского военно-морского флота в период с вечера вторника до утра среды, спустя несколько часов после того, как президент Трамп пригрозил ввести "блокаду" танкерам, находящимся под санкциями и осуществляющим там торговлю", - говорится в материале издания.
По словам двух собеседников издания, правительство Венесуэлы ввело военное сопровождение в ответ на угрозы Трампа.
Неназванный американский чиновник заявил газете, что Вашингтон осведомлен о военном сопровождении судов и рассматривает различные варианты действий.
Газета отмечает, что пока неясно, входят ли данные суда в список тех, что находятся под санкциями США.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Ученый рассказал, на что направлено решение США о блокаде танкеров
Вчера, 10:02
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Белый дом прокомментировал захват танкера у берегов Венесуэлы
11 декабря, 22:12
 
