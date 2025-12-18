ВМС Венесуэлы начали сопровождать танкеры после угроз Трампа, пишут СМИ

«

"Несколько судов, перевозивших нефтепродукты из Венесуэлы, отплыли от восточного побережья страны в сопровождении венесуэльского военно-морского флота в период с вечера вторника до утра среды, спустя несколько часов после того, как президент Трамп пригрозил ввести "блокаду" танкерам, находящимся под санкциями и осуществляющим там торговлю", - говорится в материале издания.