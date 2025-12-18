Рейтинг@Mail.ru
00:24 18.12.2025 (обновлено: 07:57 18.12.2025)
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США права на нефть
США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли, заявил журналистам президент Дональд Трамп. РИА Новости, 18.12.2025
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли, заявил журналистам президент Дональд Трамп.
"Права на землю, нефть, всего, что у нас было, у нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим", — сказал он.
Самолеты Harrier на палубе авианосца USS Kearsarge ВМС США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
США подняли в небо четыре самолета палубной авиации у берегов Венесуэлы
Вчера, 23:42
В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Как утверждается в материале, все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.
Накануне хозяин Белого дома объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Авианосец США приблизился к Венесуэле на расстояние удара, сообщают СМИ
Вчера, 17:27
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду вечером сообщил, что Трамп рано утром в четверг в обращении к нации может объявить о начале войны с Венесуэлой. Сам президент США заявил, что его предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в экономике.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Лавров: планы США начать наземные операции в Венесуэле подрывают возможность договориться - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров прокомментировал планы США по наземным операциям в Венесуэле
Вчера, 14:41
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Конгрессмен назвал морскую блокаду Венесуэлы актом войны
Вчера, 11:56
 
