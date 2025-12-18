Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США права на нефть

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США хотят получить назад права на нефть в Венесуэле, которые у Вашингтона якобы отняли, заявил журналистам президент Дональд Трамп.
«
"Права на землю, нефть, всего, что у нас было, у нас это отобрали, потому что у нас был президент, который, возможно, просто не следил за происходящим", — сказал он.
В понедельник газета WSJ писала, что американцы готовятся нанести точечные удары по наземным целям в Венесуэле. Как утверждается в материале, все может начаться с операций в киберпространстве и подавления спутниковой связи, чтобы лишить Каракас возможности использовать системы ПВО.
Накануне хозяин Белого дома объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры, следующие в эту страну и из нее, подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Каракас отверг притязания Вашингтона на природные ресурсы республики и заявил о намерении вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду вечером сообщил, что Трамп рано утром в четверг в обращении к нации может объявить о начале войны с Венесуэлой. Сам президент США заявил, что его предстоящее выступление будет касаться успехов администрации в экономике.
Обострение в Карибском море
За последние несколько месяцев Соединенные Штаты не раз использовали Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого двусторонние отношения значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. Утверждается, что президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Соединенные Штаты.
Агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников писало, что США готовятся начать новую фазу операций против Венесуэлы, включая возможное свержение Мадуро.
В начале декабря пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон признала, что Соединенные Штаты работают над планом на этот случай, подчеркнув, что решения о таких действиях находятся в ведении Трампа как Верховного главнокомандующего. При этом уже начавшееся применение военной силы, по ее утверждению, соответствует международному праву.
Сам Трамп заявлял, что США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше.