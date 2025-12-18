Рейтинг@Mail.ru
В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/velikobritanija-2062802052.html
В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного
В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного - РИА Новости, 18.12.2025
В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного
Гроб с телом погибшего на Украине британского военного Джорджа Хули прибыл в Британию, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T02:44:00+03:00
2025-12-18T02:44:00+03:00
в мире
украина
великобритания
мария захарова
сергей лавров
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_91d15e35928c68bdeec2172b5eb93287.jpg
https://ria.ru/20251210/britaniya-2061245342.html
https://ria.ru/20251209/britaniya-2060972838.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/48470/36/484703694_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a9a56fee76b4437ffabe95093b290cc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, мария захарова, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Великобритания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного

В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине капрала Хули

© Flickr / sjdunphyФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Flickr / sjdunphy
Флаг Великобритании . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гроб с телом погибшего на Украине британского военного Джорджа Хули прибыл в Британию, сообщило министерство обороны страны.
МО Великобритании 9 декабря сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
10 декабря, 23:22
"Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию", - говорится в сообщении британского МО в соцсети Х.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине. При этом она отметила, что это не первая гибель британского военного на Украине.
Источник в российских силовых структурах ранее сообщал РИА Новости, что погибший на Украине Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Военнослужащий в Британии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Минобороны Британии заявило о смерти своего военнослужащего на Украине
9 декабря, 22:46
 
В миреУкраинаВеликобританияМария ЗахароваСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала