В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного

"Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию", - говорится в сообщении британского МО в соцсети Х.

Источник в российских силовых структурах ранее сообщал РИА Новости, что погибший на Украине Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.