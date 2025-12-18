В Великобританию прибыл гроб с телом погибшего на Украине военного

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Гроб с телом погибшего на Украине британского военного Джорджа Хули прибыл в Британию, сообщило министерство обороны страны.
МО Великобритании 9 декабря сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
"Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Великобританию", - говорится в сообщении британского МО в соцсети Х.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что власти Великобритании начали готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине. При этом она отметила, что это не первая гибель британского военного на Украине.
Источник в российских силовых структурах ранее сообщал РИА Новости, что погибший на Украине Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.