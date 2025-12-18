Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/vebrf-2062953975.html
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров - РИА Новости, 18.12.2025
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров
Стратегия развития Фонда "Сколково" и Сколтеха до 2030 года, утвержденная Попечительским советом Фонда, нацелена на поддержку роста технологических лидеров, в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:52:00+03:00
2025-12-18T15:52:00+03:00
экономика
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062953049_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dcb622e51c0fe72e92f8f9439c774b2c.jpg
https://ria.ru/20251215/vyshkovskiy-2062183033.html
https://ria.ru/20251215/vyshkovskiy-2062182885.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062953049_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ac4684a3f1a2d63f91fe14b41761a5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва
Экономика, Россия, Москва
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров

Утверждена стратегия развития Сколково до 2030 года

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов на заседании Попечительского совета Фонда "Сколково"
Председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда Сколково Игорь Шувалов на заседании Попечительского совета Фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов на заседании Попечительского совета Фонда "Сколково"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стратегия развития Фонда "Сколково" и Сколтеха до 2030 года, утвержденная Попечительским советом Фонда, нацелена на поддержку роста технологических лидеров, в первую очередь – за счет подбора участников технологической кооперации, сообщает ВЭБ.РФ.
Как сообщалось, заседание Попечительского совета Фонда состоялось накануне под руководством заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Предприниматели проводят бизнес-встречу - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Вышковский: новации ВЭБ.РФ рассчитаны на разные категории инвесторов
15 декабря, 17:00
Стратегия синхронизирована с задачами и показателями Группы ВЭБ.РФ. Роль Фонда в системе институтов развития — формирование технологических лидеров и развитие инфраструктуры с использованием ресурсов группы.
"Сколково будет осуществлять поддержку роста технологических лидеров, в первую очередь - за счет подбора участников технологической кооперации. Работа будет сфокусирована на пяти стратегических целях: "Техлидеры", "МТК", "Исследования и разработки", "Кадры и компетенции", "Инфраструктура", - говорится в сообщении.
Как отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов, Сколково и Сколтех выступают центрами компетенций повестки достижения технологического лидерства, которая является фокусом совместной работы институтов развития. "Планируем активно продолжать совместную работу, в том числе – выращивая на основе сколковских стартапов новые компании, лидирующие по своим направлениям", - приводятся в сообщении его слова.
Шувалов также напомнил, что технологическое лидерство является одним из пяти ключевых направлений Стратегии развития Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. ВЭБ.РФ и институты развития в его периметре поддерживают малые технологичные компании и содействуют реализации проектов технологического лидерства.
Как подчеркнул, в свою очередь, председатель правления Фонда "Сколково" Сергей Перов, на горизонте до 2030 года в Сколково нацелены на формирование и сопровождение не менее 20 проектов перспективных технологических лидеров. "Под эти задачи мы уже сегодня активно развиваем инфраструктуру на территории инновационного центра Сколково совместно с правительством Москвы, выстраиваем модели взаимодействия между производителями, разработчиками, инвесторами, образовательными и инфраструктурными организациями, госкорпорациями, федеральными и региональными органами власти", - пояснил он.
Финансовая система - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Вышковский: ВЭБ.РФ выпустит новый тип облигаций
15 декабря, 16:58
 
ЭкономикаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала