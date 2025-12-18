ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стратегия развития Фонда "Сколково" и Сколтеха до 2030 года, утвержденная Попечительским советом Фонда, нацелена на поддержку роста технологических лидеров, в первую очередь – за счет подбора участников технологической кооперации, сообщает ВЭБ.РФ.

Как сообщалось, заседание Попечительского совета Фонда состоялось накануне под руководством заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Стратегия синхронизирована с задачами и показателями Группы ВЭБ.РФ. Роль Фонда в системе институтов развития — формирование технологических лидеров и развитие инфраструктуры с использованием ресурсов группы.

"Сколково будет осуществлять поддержку роста технологических лидеров, в первую очередь - за счет подбора участников технологической кооперации. Работа будет сфокусирована на пяти стратегических целях: "Техлидеры", "МТК", "Исследования и разработки", "Кадры и компетенции", "Инфраструктура", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда "Сколково" Игорь Шувалов, Сколково и Сколтех выступают центрами компетенций повестки достижения технологического лидерства, которая является фокусом совместной работы институтов развития. "Планируем активно продолжать совместную работу, в том числе – выращивая на основе сколковских стартапов новые компании, лидирующие по своим направлениям", - приводятся в сообщении его слова.

Шувалов также напомнил, что технологическое лидерство является одним из пяти ключевых направлений Стратегии развития Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. ВЭБ.РФ и институты развития в его периметре поддерживают малые технологичные компании и содействуют реализации проектов технологического лидерства.