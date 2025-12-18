https://ria.ru/20251218/ulyanov-2062795547.html
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма
Ульянов: страны Запада считают, что прославление нацизма не заслуживает критики
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя голосование в ГА ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, заявил, что почти все страны Запада считают прославление нацизма не заслуживающим осуждения.
Генеральная ассамблея ООН
в понедельник приняла предложенную Россией
резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В поддержку документа выступили 119 стран, против – 51, в том числе Украина
, США
, Великобритания
, Канада
, Япония
, Франция
, Германия
, ряд других европейских стран. Еще десять государств воздержались.
"И практически все западные государства считают, что прославление нацизма не заслуживает осуждения… Их результаты голосования говорят сами за себя", - написал Ульянов
на своей странице в соцсети Х
.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.