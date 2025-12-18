Рейтинг@Mail.ru
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ulyanov-2062795547.html
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма - РИА Новости, 18.12.2025
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя голосование в ГА ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:28:00+03:00
2025-12-18T01:28:00+03:00
россия
вена
украина
михаил ульянов (дипломат)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
https://ria.ru/20251216/uljanov-2062264836.html
россия
вена
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вена, украина, михаил ульянов (дипломат), оон
Россия, Вена, Украина, Михаил Ульянов (дипломат), ООН
Ульянов отметил нежелание стран Запада критиковать прославление нацизма

Ульянов: страны Запада считают, что прославление нацизма не заслуживает критики

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя голосование в ГА ООН по резолюции о борьбе с героизацией нацизма, заявил, что почти все страны Запада считают прославление нацизма не заслуживающим осуждения.
Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В поддержку документа выступили 119 стран, против – 51, в том числе Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия, ряд других европейских стран. Еще десять государств воздержались.
"И практически все западные государства считают, что прославление нацизма не заслуживает осуждения… Их результаты голосования говорят сами за себя", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Х.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ульянов прокомментировал заявления о планах России напасть на Европу
16 декабря, 02:08
 
РоссияВенаУкраинаМихаил Ульянов (дипломат)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала