"Укрэнерго" оценило состояние энергосистемы Украины

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем состоянии, сообщает портал Semafor по итогам интервью с ним.
"Энергосистема Украины находится в своем наихудшем состоянии", - говорится в публикации на портале.
В понедельник газета Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
15 декабря, 14:42