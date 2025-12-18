Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году
18.12.2025
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году
Юрист предупредил о штрафах за украшение рабочих мест к Новому году

РИА Новости: за украшение рабочих мест грозит штраф в 15 тысяч рублей

Новогодние украшения на рабочем столе в офисе
Новогодние украшения на рабочем столе в офисе
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Гражданам может грозить штраф в размере 15 тысяч рублей за украшение рабочих мест к Новому году, если не соблюдаются правила пожарной безопасности, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности (за украшение рабочего места без разрешения. — Прим. ред.), а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП России ("Нарушение государственных нормативных требований охраны труда"). Штраф для юридических лиц достигает 80 тысяч рублей, а за повторное нарушение — до 200 тысяч рублей", — рассказал Хаминский.
За нарушение требований пожарной безопасности при украшении рабочих мест, по словам юриста, предусмотрены более высокие штрафы.
"Непосредственно за несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозит ответственность согласно статье 20.4 КоАП России. Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей, организации — на 400 тысяч рублей. Кроме того, в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшего виновный будет привлечен к уголовной ответственности. Наказание может составить до семи лет лишения свободы", — отметил Хаминский.
Как объяснил юрист, правила пожарной безопасности жестко регулируют использование декора. Хаминский предупредил о запрете использования самодельных гирлянд, несертифицированных световых приборов и украшений, которые подключаются к розетке. Даже искусственная ель может воспламеняться, подчеркнул он.
"Особенно строгие правила действуют для производственных помещений, цехов и заводов. Работодатель вправе запрещать ношение любых украшений (колец, цепочек, часов), если это прописано в локальных актах по охране труда. Это связано с риском травм при работе с оборудованием", — подчеркнул Хаминский.
Юрист порекомендовал согласовывать украшение рабочего места с руководством или службой охраны труда.
"Безопасной альтернативой являются бумажный, текстильный или настольный декор, не требующий подключения к электросети. Праздник должен быть безопасным", — заключил Хаминский.
