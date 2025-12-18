https://ria.ru/20251218/ukraina-2063070387.html
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ
Владимир Зеленский прибыл в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:33:00+03:00
2025-12-18T23:33:00+03:00
2025-12-18T23:34:00+03:00
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ
RMF FM: Зеленский прилетел в Польшу с саммита в Брюсселе