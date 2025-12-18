Рейтинг@Mail.ru
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
23:33 18.12.2025
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ
Владимир Зеленский прибыл в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:33:00+03:00
2025-12-18T23:34:00+03:00
В мире, Польша, Брюссель, Украина, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Евросоюз
Зеленский покинул Брюссель, сообщают СМИ

RMF FM: Зеленский прилетел в Польшу с саммита в Брюсселе

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM.
Официальный визит Зеленского в Польшу был запланирован на пятницу. Он встретится с президентом Каролем Навроцким. В планах и посещение польского парламента.
Макрон и Туск испугались микрофонов во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине
Вчера, 16:44
"Владимир Зеленский уже находится в Польше. Он прилетел сюда прямо из Брюсселя, где встретился с лидерами ЕС", - говорится в сообщении.
Ранее Зеленский пригласил Навроцкого посетить Киев, но Навроцкий отказался от этого приглашения. Польский лидер после вступления в должность еще ни разу не приезжал на Украину с визитом.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, обсуждая возможную встречу Навроцкого и Зеленского, заявлял, что у последнего "не упала бы корона с головы", если бы он попросил встречи с польским лидером.
До этого Навроцкий заявил, что Польша ожидает благодарности от Украины за военную помощь
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
Вчера, 17:33
 
