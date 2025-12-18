Рейтинг@Mail.ru
Азаров объяснил, почему Киев оттягивает завершение конфликта
23:32 18.12.2025 (обновлено: 00:12 19.12.2025)
Азаров объяснил, почему Киев оттягивает завершение конфликта
Азаров объяснил, почему Киев оттягивает завершение конфликта
Азаров объяснил, почему Киев оттягивает завершение конфликта

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украинские власти оттягивают завершение конфликта в том числе опасаясь возможного мятежа демобилизованных военных ВСУ, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Значительная часть (военнослужащих ВСУ - ред.) вернется с оружием, потому что у них никто это оружие не заберет... Они (украинские власти -ред.) знают, что солдаты обязательно спросят с (Владимира - ред.) Зеленского и его окружения за все то мародерство, хищения, коррупцию", - приводит слова Азарова RT в своем Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также заявлял, что Зеленский пытается затянуть переговорный процесс, чем только раздражает США.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Бывший премьер-министр Украины в отчаянии обратился к солдатам ВСУ
10 августа, 01:06
 
