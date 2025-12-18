Рейтинг@Mail.ru
Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor - РИА Новости, 18.12.2025
22:56 18.12.2025
Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor
Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor - РИА Новости, 18.12.2025
Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor
Неназванный европейский чиновник пожаловался, что коррупция в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" истощала ресурсы всех сторон, сообщает РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
тимур миндич
светлана гринчук
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
укрэнерго
энергоатом
украина
в мире, украина, тимур миндич, светлана гринчук, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), укрэнерго, энергоатом
В мире, Украина, Тимур Миндич, Светлана Гринчук, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Укрэнерго, Энергоатом
Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor

Semafor: чиновник из Европы указал на истощение ресурсов Киева из-за коррупции

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Неназванный европейский чиновник пожаловался, что коррупция в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" истощала ресурсы всех сторон, сообщает портал Semafor.
"По словам одного европейского чиновника... различные схемы (в "Укрэнерго" - ред.) "истощали ресурсы каждого", в том числе средства помощи, которые, вероятно, были присвоены, и время, потраченное на планирование фиктивных энергетических проектов", - сообщает портал.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Коррупционный скандал на Украине уронил боевой дух ВСУ, узнала СВР
Вчера, 11:15
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в разговоре с изданием заявил, что нужны новые бюрократические меры для защиты компании от коррупции.
Ранее в декабре наблюдательный совет "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
Вчера, 09:02
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Опрос показал, что украинцы думают о деле Миндича
Вчера, 17:44
 
Заголовок открываемого материала