Европейский чиновник пожаловался на коррупцию в "Укрэнерго", пишет Semafor

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в разговоре с изданием заявил, что нужны новые бюрократические меры для защиты компании от коррупции.

Ранее в декабре наблюдательный совет "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.