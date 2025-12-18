Зеленский хочет через онлайн-голосование вбросить голоса за себя, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается внедрить систему электронного голосования на Украине, чтобы во время президентских выборов "нарисовать" себе нужное для победы количество голосов, пишет украинское издание "Страна.ua".

Ранее в четверг Зеленский признал, что прогресса в разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет. В начале декабря Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.

"Страна" отмечает, что после громкого коррупционного скандала Зеленский пытается восстановить свои политические позиции как внутри страны, так и вовне. Для этого использует разные методы.

"Внедрить систему электронного голосования через (украинский электронный сервис госуслуг – ред.) "Дию", в которой затем на выборах, вне зависимости от того, когда они будут - до войны или после, "нарисовать" столько голосов за Зеленского, сколько нужно для его победы. Президент сегодня уже публично заявил, что поддерживает внедрение системы электронного голосования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

По информации издания, также Зеленский пытается удержать от распада выстроенную ранее систему управления вертикалью власти и контроля над схемами и бюджетными потоками.

"С этой целью де-факто возвращено влияние (уволенного с поста главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака на процессы, а контроль над схемами и потоками от сбежавшего с Украины (фигуранта коррупционного дела, соратника Зеленского Тимура – ред.) Миндича передан другому ближайшему соратнику президента (экс-помощнику Зеленского Сергею – ред.) Шефиру", - отметила "Страна".