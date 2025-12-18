Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
22:50 18.12.2025
Зеленский хочет через онлайн-голосование вбросить голоса за себя, пишут СМИ
Зеленский хочет через онлайн-голосование вбросить голоса за себя, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский хочет через онлайн-голосование вбросить голоса за себя, пишут СМИ
Владимир Зеленский пытается внедрить систему электронного голосования на Украине, чтобы во время президентских выборов "нарисовать" себе нужное для победы... РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский хочет через онлайн-голосование вбросить голоса за себя, пишут СМИ

Зеленский хочет через онлайн-голосование нарисовать себе голоса на выборах

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerВладимир Зеленский
18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский пытается внедрить систему электронного голосования на Украине, чтобы во время президентских выборов "нарисовать" себе нужное для победы количество голосов, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее в четверг Зеленский признал, что прогресса в разработке Верховной радой законопроекта о президентских выборах на Украине в условиях военного положения пока нет. В начале декабря Зеленский заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
"Страна" отмечает, что после громкого коррупционного скандала Зеленский пытается восстановить свои политические позиции как внутри страны, так и вовне. Для этого использует разные методы.
"Внедрить систему электронного голосования через (украинский электронный сервис госуслуг – ред.) "Дию", в которой затем на выборах, вне зависимости от того, когда они будут - до войны или после, "нарисовать" столько голосов за Зеленского, сколько нужно для его победы. Президент сегодня уже публично заявил, что поддерживает внедрение системы электронного голосования", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, также Зеленский пытается удержать от распада выстроенную ранее систему управления вертикалью власти и контроля над схемами и бюджетными потоками.
"С этой целью де-факто возвращено влияние (уволенного с поста главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака на процессы, а контроль над схемами и потоками от сбежавшего с Украины (фигуранта коррупционного дела, соратника Зеленского Тимура – ред.) Миндича передан другому ближайшему соратнику президента (экс-помощнику Зеленского Сергею – ред.) Шефиру", - отметила "Страна".
О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. В 2024 году выборы президента на Украине отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин заявил, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
