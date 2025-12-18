Украину ждут страшные разоблачения коррупции, заявил Азаров

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украину ждут "страшные" разоблачения коррупции, касающиеся Владимира Зеленского и его окружения, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров.
"Я полагаю, что в ближайшее дни мы станем свидетелями страшных разоблачений коррупции среди окружения Зеленского и его самого. И боюсь, что следы будут вести в том числе и в Европу", - заявил Азаров в комментарии для RT News.
Как заявил Азаров, в коррупции также замешан экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак, по данным экс-премьера, причастный к незаконным операциям с выделенными Евросоюзом кредитами для Украины.
Владимир Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.