Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 18.12.2025
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитан Дмитрий Филатов с позывным "Перун" призвал отправить всех украинских десантников в штурмовики, сообщили... РИА Новости, 18.12.2025
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитан Дмитрий Филатов с позывным "Перун" призвал отправить всех украинских десантников в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир полка штурмовых войск ВСУ призвал отправить всех десантников в "штурма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очень много бригад десантно-штурмовых войск ВСУ занимаются сейчас удержанием фронта, то есть сидят на позициях. Вместо них, по мнению Филатова, это должны делать механизированные подразделения сухопутных войск, подразделения территориальной обороны и Национальной гвардии, рассказал представитель силовых структур.
"По сути, он обвинил десантников, что те отсиживаются в тылу, в то время как штурмовики пачками отправляются "на мясо" на самые горячие направления СВО. Собственно, для этого их и создавали", - отметил собеседник агентства.
Могилы погибших украинских военных в Харькове
ВСУ тайно хоронят солдат, чтобы скрыть потери, заявили российские силовики
17 декабря, 22:01
17 декабря, 22:01
 
