Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитан Дмитрий Филатов с позывным "Перун" призвал отправить всех украинских десантников в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Командир полка штурмовых войск ВСУ призвал отправить всех десантников в "штурма", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очень много бригад десантно-штурмовых войск ВСУ занимаются сейчас удержанием фронта, то есть сидят на позициях. Вместо них, по мнению Филатова, это должны делать механизированные подразделения сухопутных войск, подразделения территориальной обороны и Национальной гвардии, рассказал представитель силовых структур.