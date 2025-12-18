https://ria.ru/20251218/ukraina-2063059201.html
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма" - РИА Новости, 18.12.2025
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитан Дмитрий Филатов с позывным "Перун" призвал отправить всех украинских десантников в штурмовики, сообщили... РИА Новости, 18.12.2025
Украинский командир призвал отправить всех десантников в "штурма"
РИА Новости: командир полка ВСУ призвал бросать украинских десантников на штурм
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ капитан Дмитрий Филатов с позывным "Перун" призвал отправить всех украинских десантников в штурмовики, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командир полка штурмовых войск ВСУ
призвал отправить всех десантников в "штурма", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очень много бригад десантно-штурмовых войск ВСУ занимаются сейчас удержанием фронта, то есть сидят на позициях. Вместо них, по мнению Филатова, это должны делать механизированные подразделения сухопутных войск, подразделения территориальной обороны и Национальной гвардии, рассказал представитель силовых структур.
"По сути, он обвинил десантников, что те отсиживаются в тылу, в то время как штурмовики пачками отправляются "на мясо" на самые горячие направления СВО. Собственно, для этого их и создавали", - отметил собеседник агентства.