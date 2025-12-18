Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg: союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры - РИА Новости, 18.12.2025
20:45 18.12.2025
Bloomberg: союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры
Bloomberg: союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры
Здание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Союзники Украины в рамках возможных гарантий безопасности пообещали в первую очередь использовать дипломатические меры для прекращения теоретической новой эскалации конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми гарантиями.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
«
"В случае возобновления боевых действий украинские вооруженные силы выступят в качестве первой линии обороны, в то время как союзники Киева будут быстро принимать дипломатические меры и меры по предотвращению конфликтов, чтобы попытаться остановить эскалацию конфликта. Однако в течение нескольких дней они будут предоставлять военную поддержку при содействии США, если эти попытки потерпят неудачу", - пишет агентство.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
В конце ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что происки европейских кураторов мешали достижению решений по украинскому урегулированию в прошлом, сейчас их подходы не изменились. В начале декабря венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что европейские страны мешают достижению соглашения по украинскому урегулированию и подрывают усилия США, поскольку хотят войны с Россией, это неприемлемо. Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 декабря заявлял, что Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
