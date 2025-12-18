Рейтинг@Mail.ru
Мирные соглашения по Украине близки как никогда, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 18.12.2025 (обновлено: 20:30 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/ukraina-2063049031.html
Мирные соглашения по Украине близки как никогда, заявил Лукашенко
Мирные соглашения по Украине близки как никогда, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Мирные соглашения по Украине близки как никогда, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные соглашения по Украине близки как никогда. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:08:00+03:00
2025-12-18T20:30:00+03:00
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_265:0:2134:1052_1920x0_80_0_0_9380d2eec3bc14c0fffd6e39e04fc336.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063029513.html
украина
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_379:0:1787:1056_1920x0_80_0_0_d8ee5a0182b47a30f57f317f9faeca4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Мирные соглашения по Украине близки как никогда, заявил Лукашенко

Лукашенко: мирные соглашения по Украине близки как никогда

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр
Президент Белоруссии Александр - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мирные соглашения по Украине близки как никогда.
"Соглашения по Украине близки как никогда. Лично для меня крайне опасно продолжение этого конфликта. Почему? Это может такой поворот быть, который нам и не снился", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия изучит итоги консультаций между США, Украиной и ЕС, заявил Песков
Вчера, 18:44
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала