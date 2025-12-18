https://ria.ru/20251218/ukraina-2063000904.html
Опрос показал, что украинцы думают о деле Миндича
Большинство граждан Украины, знающих о коррупционном скандале с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, уверены, что Зеленский несет... РИА Новости, 18.12.2025
Опрос показал, что украинцы думают о деле Миндича
КМИС: большинство украинцев считают Зеленского ответственным по делу Миндича
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство граждан Украины, знающих о коррупционном скандале с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, уверены, что Зеленский несет личную ответственность за противоправные действия своего окружения, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Как уточнили в КМИС
, не все граждане Украины
знают о расследовании в отношении Миндича
. Среди опрошенных граждан 77% знают о расследовании, еще 22% заявили, что вообще ничего не слышали о нем.
"Среди знающих о расследовании 59% считают, что (Зеленский
-ред.) несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Не считают (Зеленского -ред.) лично ответственным - 30%. Еще 11% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в публикации на сайте института.
Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью. В нем приняла участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 4,1%.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.