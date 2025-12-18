Опрос показал, что украинцы думают о деле Миндича

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство граждан Украины, знающих о коррупционном скандале с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, уверены, что Зеленский несет личную ответственность за противоправные действия своего окружения, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как уточнили в КМИС , не все граждане Украины знают о расследовании в отношении Миндича . Среди опрошенных граждан 77% знают о расследовании, еще 22% заявили, что вообще ничего не слышали о нем.

"Среди знающих о расследовании 59% считают, что ( Зеленский -ред.) несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Не считают (Зеленского -ред.) лично ответственным - 30%. Еще 11% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в публикации на сайте института.

Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря методом телефонных интервью. В нем приняла участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 4,1%.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.