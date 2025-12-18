https://ria.ru/20251218/ukraina-2062988323.html
Герасимов рассказал, сколько солдат ВСУ прошли подготовку в Европе
Герасимов рассказал, сколько солдат ВСУ прошли подготовку в Европе - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал, сколько солдат ВСУ прошли подготовку в Европе
НА ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИГОНАХ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ СВЫШЕ 224 ТЫС УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - ГЕНШТАБ ВС РФ РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал, сколько солдат ВСУ прошли подготовку в Европе
Генштаб РФ: свыше 224 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку на полигонах Европы