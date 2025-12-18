Рейтинг@Mail.ru
17:11 18.12.2025 (обновлено: 17:52 18.12.2025)
Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО
США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте журналистам в Варшаве. РИА Новости, 18.12.2025
Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО

© AP Photo / Markus SchreiberМарк Рютте
© AP Photo / Markus Schreiber
Марк Рютте. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 дек – РИА Новости. США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте журналистам в Варшаве.
"Если речь идет о членстве Украины в НАТО, то это элемент принципиальный и практический. Принципиальный элемент в том, что любая страна в евроатлантическом регионе может иметь намерения вступить в НАТО. Практический вопрос говорит о том, что несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия", - сказал Рютте.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин рассказал о военной помощи Украине со стороны НАТО
17 декабря, 13:57
Из его слов следует, что в настоящее время страны НАТО разрабатывают систему гарантий безопасности Украины, не предусматривающую ее членство в Альянсе.
"Гарантии безопасности в той форме, в которой они сейчас проектируются, имеют три слоя. Первый – это вооруженные силы Украины, и они будут первой линией обороны. Второй линией обороны будет то, что спроектирует "Коалиция желающих", то, что мы в Европе сможем совместно гарантировать поддержание мира. И третий элемент - это тот, о котором в августе говорил американский президент, мы хотим, чтобы США были частью гарантий безопасности", - сказал генсек НАТО.
"В данный момент идут переговоры о том, что это конкретно будет означать и как будет выглядеть полный коллективный пакет документов", - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Украина не должна стать членом ЕС или НАТО, заявили в Нидерландах
16 декабря, 12:14
 
