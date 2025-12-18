Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО

ВАРШАВА, 18 дек – РИА Новости. США, Венгрия и Словакия не согласятся на вступление Украины в НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте журналистам в Варшаве.

"Если речь идет о членстве Украины НАТО , то это элемент принципиальный и практический. Принципиальный элемент в том, что любая страна в евроатлантическом регионе может иметь намерения вступить в НАТО. Практический вопрос говорит о том, что несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США Словакия , Венгрия", - сказал Рютте

Из его слов следует, что в настоящее время страны НАТО разрабатывают систему гарантий безопасности Украины, не предусматривающую ее членство в Альянсе.

"Гарантии безопасности в той форме, в которой они сейчас проектируются, имеют три слоя. Первый – это вооруженные силы Украины, и они будут первой линией обороны. Второй линией обороны будет то, что спроектирует "Коалиция желающих", то, что мы в Европе сможем совместно гарантировать поддержание мира. И третий элемент - это тот, о котором в августе говорил американский президент, мы хотим, чтобы США были частью гарантий безопасности", - сказал генсек НАТО.

"В данный момент идут переговоры о том, что это конкретно будет означать и как будет выглядеть полный коллективный пакет документов", - заключил он.