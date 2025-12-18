Рейтинг@Mail.ru
17:03 18.12.2025
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года
украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года

Герасимов: число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось до 14 тысяч

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Количество ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"С начала года количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности украинской армии", - сказал Герасимов.
Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США
Вчера, 17:02
 
УкраинаВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
