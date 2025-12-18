https://ria.ru/20251218/ukraina-2062982916.html
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года - РИА Новости, 18.12.2025
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года
Количество ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года с 28 до 14 тысяч, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:03:00+03:00
2025-12-18T17:03:00+03:00
2025-12-18T17:03:00+03:00
украина
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5c9a09c7c8d7438991c7d708cc87dc4.jpg
https://ria.ru/20251218/rossija-2062982153.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_178444f1096a421bda6c3f17ac25e4cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Украина, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось с начала года
Герасимов: число ежемесячно мобилизуемых на Украине снизилось до 14 тысяч