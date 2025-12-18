Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Западных стран против России, это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.