Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России
17:03 18.12.2025
Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России
Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России
Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Западных стран против России, это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки, заявил начальник... РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России

Герасимов: кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Запада против России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Западных стран против России, это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Ключевым фактором формирования военно-политической обстановки является кризис на Украине, протекающий в виде прокси-войны Запада против Российской Федерации. Ведется эта война руками украинского народа", - сказал Герасимов.
