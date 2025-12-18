https://ria.ru/20251218/ukraina-2062982790.html
Герасимов назвал кризис на Украине прокси-войной Запада против России
Кризис на Украине протекает в виде прокси-войны Западных стран против России, это ключевой фактор формирования военно-политической обстановки, заявил начальник... РИА Новости, 18.12.2025
в мире, украина, россия, валерий герасимов
