В Одессе пьяные сотрудники ТЦК избили полицейского при исполнении
Сотрудники военкомата в Одессе избили полицейского, доставившего им военнообязанного, против них заведено уголовное дело, сообщили в полиции Одесской области. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили полицейского, доставившего им военнообязанного, против них заведено уголовное дело, сообщили в полиции Одесской области.
"Полиция начала расследование по факту избиения правоохранителя военнослужащими районного территориального центра комплектования (РТЦК, так на Украине
называют военкоматы - ред.)… Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК мужчины, который нарушил правила воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации ведомства, трое военнослужащих, один из которых находился в нетрезвом состоянии, начали проявлять агрессию к полицейскому, нецензурно выражаться, а на сделанное им замечание начали драку.
"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей следователями территориального подразделения полиции начато производство. Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до пяти лет лишением свободы", - отметили в полиции.
Уполномоченный Верховной рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.