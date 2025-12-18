В Одессе пьяные сотрудники ТЦК избили полицейского при исполнении

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе избили полицейского, доставившего им военнообязанного, против них заведено уголовное дело, сообщили в полиции Одесской области.

"Полиция начала расследование по факту избиения правоохранителя военнослужащими районного территориального центра комплектования (РТЦК, так на Украине называют военкоматы - ред.)… Происшествие произошло несколько дней назад во время доставки участковым офицером полиции в один из отделов Одесского РТЦК мужчины, который нарушил правила воинского учета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По информации ведомства, трое военнослужащих, один из которых находился в нетрезвом состоянии, начали проявлять агрессию к полицейскому, нецензурно выражаться, а на сделанное им замечание начали драку.

"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей следователями территориального подразделения полиции начато производство. Согласно санкции, максимальное наказание за это преступление – до пяти лет лишением свободы", - отметили в полиции.