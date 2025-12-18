Рейтинг@Mail.ru
МИД: размещение западных войск на Украине остается для России неприемлемым
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:54 18.12.2025 (обновлено: 16:05 18.12.2025)
МИД: размещение западных войск на Украине остается для России неприемлемым
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Размещение западных войск на территории Украины остается для России неприемлемым, и такие силы в случае своего появления на украинской территории станут законными целями для российской армии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы подчеркнуть, что размещение западных войск на территории Украины под любой вывеской и в любом формате остается для нас неприемлемым. Неоднократно говорили о том, что подобного рода псевдомиротворцы станут законными целями для вооруженных сил Российской Федерации", - сказала она на брифинге для СМИ.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зарубежные СМИ назвали российскую армию одной из лучших в мире
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаМирный план США по УкраинеМария Захарова
 
 
